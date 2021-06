La definizione e la soluzione di: Ormone usato come potente farmaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : cortisone

Curiosità/Significato su: Ormone usato come potente farmaco farmaco antalgico Un farmaco antalgico o farmaco analgesico (o semplicemente antidolorifico) è medicamente utilizzato per lenire il dolore riducendolo, senza però intervenire 9 ' (1 057 parole) - 21:45, 1 gen 2021

Altre definizioni con ormone; usato; come; potente; farmaco; E' nota anche come ormone del buonumore; Disco usato nella specialità olimpica di tiro; Copricapo arabo usato anche al collo in occidente; Un bollitore di acqua per il té usato in Russia; Veniva usato per attizzare e alimentare il fuoco; Consigliate... come certe risposte!; Pianta acquatica usata anticamente come carta; Molto facile come bere un __ d'acqua; Come una vita... senza misura!; Un farmaco potente tranquillante; Per i cattolici è onnisciente, onnipresente e onnipotente; La Mini meno potente; Atto prepotente; Un farmaco potente tranquillante; Un farmaco da malati immaginari; Farmaco da spalmare; Farmaco antinfiammatorio; Ultime Definizioni