La definizione e la soluzione di: Non beve alcolici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : astemio

Curiosità/Significato su: Non beve alcolici Aperitivo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito (in inglese anche pre dinner). Può essere un cocktail o una bevanda non miscelata 12 ' (1 715 parole) - 20:41, 2 giu 2021

Altre definizioni con beve; alcolici; Quello della staffa è l'ultimo che si beve; Vi si beve stando in piedi; Lo beve Nemorino; In fondo agli abbeveratoi; Persona non sotto effetto di alcolici; Ultime Definizioni