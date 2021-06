La definizione e la soluzione di: La Nielsen che ha recitato in Rocky IV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : brigitte

Curiosità/Significato su: La Nielsen che ha recitato in Rocky IV Sylvester Stallone (sezione Rocky) Rocky Balboa e John Rambo, protagonisti di due popolari saghe cinematografiche iniziate con le pellicole Rocky (1976) e Rambo (1982). Nel 2010 ha dato 135 ' (13 553 parole) - 16:58, 26 giu 2021

