La definizione e la soluzione di: Molto velocemente in un batter d'__.

Soluzione 6 lettere : occhio

Curiosità/Significato su: Molto velocemente in un batter d __ Avverbio (lingua italiana) più parole che abbia la funzione di un avverbio (di sempre, in fondo, alla carlona, di certo, in su, in un batter d'occhio, da quando, ecc.) è detta "locuzione 5 ' (661 parole) - 13:49, 3 mar 2021

