La definizione e la soluzione di: Molto facile come bere un __ d'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : bicchiere

Curiosità/Significato su: Molto facile come bere un __ d acqua Gabriele D'Annunzio pubblico romano sul romantico studente abruzzese, facendone un personaggio Molto discusso. Lo stesso D'Annunzio poi smentì la falsa notizia. Dopo aver concluso 216 ' (23 688 parole) - 23:37, 26 giu 2021

Altre definizioni con molto; facile; come; bere; acqua; Piccola decorazione molto minuziosa; Storica e molto affollata regata velica triestina; Se ne sudano sette faticando molto; Quella molto leggera può essere fumata legalmente; Chi spara con leggerezza... ce l'ha facile!; Facile a guastarsi; E' facile da sbucciare; Agevole e facile; Ormone usato come potente farmaco; Consigliate... come certe risposte!; Pianta acquatica usata anticamente come carta; Come una vita... senza misura!; La quantità che si riesce a bere in un colpo; Temperatura a cui è consigliato bere vini rossi; Si riempiono prima di bere; Trattorie in cui si va più per bere che per mangiare; Pianta acquatica usata anticamente come carta; Misurano la pressione sott'acqua; Lo stile... che non è acqua!; Lo si può essere di acqua ma anche di vendetta; Ultime Definizioni