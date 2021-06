La definizione e la soluzione di: Misure... per pistole!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : calibri

Curiosità/Significato su: Misure... per pistole! IMI Desert Eagle ( Pistola D50) acquisita dalla General Dynamics. La pistola ha un funzionamento inusuale rispetto alla maggior parte delle pistole semi-automatiche, generalmente azionate 11 ' (1 346 parole) - 12:59, 19 dic 2020

