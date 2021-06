La definizione e la soluzione di: Lo è il materiale sterile in sala operatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : asettico

Curiosità/Significato su: Lo e il materiale sterile in sala operatoria Asepsi (sezione L'asepsi in ambiente operatorio) teleria e per gli indumenti da sala operatoria, ma anche per alcuni strumenti chirurgici quali gli aghi ed i fili da sutura, le suturatrici meccaniche, lo strumentario 7 ' (859 parole) - 10:22, 14 ago 2020

