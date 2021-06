La definizione e la soluzione di: Lontanamente, in modo generico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : vagamente

Curiosità/Significato su: Lontanamente, in modo generico Glossario delle frasi fatte indicare la negazione assoluta di qualcosa che era stata indicata in precedenza come lontanamente realizzabile. Per esempio: «L’Italia fuori dal G8? Ma anche 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

