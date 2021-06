La definizione e la soluzione di: L'arte di parlare in pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Oratoria

Curiosità/Significato su: L arte di parlare in pubblico Oratoria ( arte oratoria) L'oratoria, spesso associata alla retorica, è l'arte del parlare in pubblico. Praticata in molte civiltà e nel mondo contemporaneo, essa ha costituito 13 ' (1 499 parole) - 23:54, 14 giu 2021

