La definizione e la soluzione di: In Italia vige il divieto di compierlo a destra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : sorpasso

Curiosità/Significato su: In Italia vige il divieto di compierlo a destra Francesco Crispi (categoria Presidenti della Camera dei deputati (Italia)) alla presidenza del Consiglio, e poiché era stato Zanardelli a compierlo, la riforma portò il suo nome. Un'ulteriore riforma liberale fu quella del governo 111 ' (12 625 parole) - 13:41, 11 giu 2021

