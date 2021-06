La definizione e la soluzione di: Invischiata... in molti problemi!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : inguaiata

Curiosità/Significato su: Invischiata... in molti problemi! Seconda guerra mondiale (sezione L'espansionismo giapponese in Asia) Arracourt alla fine di settembre, la 3ª Armata di Patton si ritrovò invischiata in sanguinosi scontri a Metz e nella Foresta di Hürtgen, venendo alla fine 261 ' (32 780 parole) - 22:39, 27 giu 2021

Altre definizioni con invischiata; molti; problemi; Sul viso di molti giovani; Sono installate in molti grandi magazzini; A molti... tolgono il sonno; Molti fanno di tutto per apparirvi; La gode chi non ha problemi; Cosi sono i sonni di chi non ha problemi; Lo sono i problemi che vi riguardano; Caratterizza i problemi che tutti possono risolvere; Ultime Definizioni