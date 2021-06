La definizione e la soluzione di: Insieme all'ordinata in un piano cartesiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ascissa

Curiosità/Significato su: Insieme all ordinata in un piano cartesiano dimensione n {\displaystyle n} . Un sistema di riferimento cartesiano in due dimensioni viene chiamato piano cartesiano. Per identificare la posizione di

