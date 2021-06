La definizione e la soluzione di: Infiammato... in volto!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : arrossito

Curiosità/Significato su: Infiammato... in volto! Acne cistica nodulo-cistica si caratterizza per la comparsa al volto e/o tronco di noduli e/o cistisottocutanei, infiammati a volte anche conglobati tra loro. È una manifestazione 1 ' (120 parole) - 19:23, 3 lug 2020

Altre definizioni con infiammato; volto; Farmaci antinfiammatori; L'acronimo di alcuni farmaci antinfiammatori; Farmaco antinfiammatorio; Una pianta usata per pomate antinfiammatorie; Interpellato per nome coinvolto __ in causa; L'avvoltoio andino; Il risvolto di stoffa che copre una fila di bottoni; Le acquistano i rivoltosi;