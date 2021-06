La definizione e la soluzione di: "Ho __ che voi umani", frase in Blade Runner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : vistocose

Curiosità/Significato su: Ho __ che voi umani, frase in Blade Runner Ho visto cose che voi umani Ho visto cose che voi umani... è una frase idiomatica derivata dal monologo pronunciato dal replicante Roy Batty nel film di fantascienza Blade Runner 10 ' (1 148 parole) - 20:16, 9 mag 2021

