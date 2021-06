La definizione e la soluzione di: In grado di segnare un'era. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : epocale

Curiosità/Significato su: In grado di segnare un era Burak Yilmaz (sezione Cronologia presenze e reti in nazionale) esperienza che gli permette in alcune occasioni di giocare anche sulla fascia. Ha un ottimo fiuto del gol ed è in grado di segnare sia di testa che con entrambi 21 ' (1 101 parole) - 19:57, 20 giu 2021

Altre definizioni con grado; segnare; Altro nome del grado centigrado; Era un grado della marina mercantile; Nella polizia, ha sostituito il grado di appuntato; Antiquato, retrogrado; Li usano i madonnari per disegnare sul suolo; Modo e atto di segnare, specialmente numeri; Si usano per disegnare o evidenziare; Si può segnare di testa; Ultime Definizioni