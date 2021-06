La definizione e la soluzione di: Gli ovini come le Merinos. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : pecore

Curiosità/Significato su: Gli ovini come le Merinos Ovis aries (categoria ovini) Occidentale, dove l'importazione della qualità Merinos ha portato all'esplosione del commercio dei prodotti degli ovini), in Nuova Zelanda (che ha importato moltissime 8 ' (968 parole) - 21:43, 9 giu 2021

