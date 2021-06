La definizione e la soluzione di: I giorni non feriali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : festivi

Curiosità/Significato su: I giorni non feriali Festività in Svizzera ( giorni feriali in Svizzera) I 26 cantoni che formano lo stato federale svizzero hanno la facoltà di stabilire i propri giorni festivi in modo indipendente, con l'eccezione del 1 5 ' (43 parole) - 09:42, 20 giu 2021

