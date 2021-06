La definizione e la soluzione di: In geometria è concavo se è più ampio di 180 gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : angolo

Curiosità/Significato su: In geometria e concavo se e piu ampio di 180 gradi Triangolo ( Triangolo (geometria)) 180°; va comunque precisato che tale uguaglianza vale soltanto nella geometria euclidea e non in altri tipi di geometria come la geometria sferica e quella 17 ' (2 380 parole) - 21:52, 26 apr 2021

Altre definizioni con geometria; concavo; ampio; gradi; In geometria c'è quello greco; In geometria, la tangente all'infinito di una curva; Si dimostra in geometria; Il greco... in geometria 47124; Concavo al contrario; Campione.. dei pesi massimi; Joan, il campione mondiale di MotoGP 2020; Discobolo statunitense più volte campione olimpico; La fama dei campioni; Rivelazione sgradita della trama di un film ing; Lista di argomenti piccola struttura con gradini; Bianca.. è sgradita; Un angolo minore di 90 gradi; Ultime Definizioni