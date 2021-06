La definizione e la soluzione di: "Generale dietro la __", in un brano di De Gregori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : collina

Curiosità/Significato su: Generale dietro la __, in un brano di De Gregori Francesco De Gregori Grechi, in cui De Gregori suona l'armonica a bocca in Senza regole; è inoltre presente un brano composto da De Gregori, La strada è fiorita. Nel mese di novembre 108 ' (11 693 parole) - 11:24, 14 giu 2021

