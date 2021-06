La definizione e la soluzione di: Ex First Lady degli Stati Uniti moglie di Trump. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : melania

Curiosità/Significato su: Ex First Lady degli Stati Uniti moglie di Trump First Lady degli Stati Uniti d'America First Lady. First Lady degli Stati Uniti d'America (in inglese: First Lady Of The United States, abbreviato in "FLOTUS") è il titolo dato alla moglie 34 ' (1 751 parole) - 23:18, 3 giu 2021

Altre definizioni con first; lady; degli; stati; uniti; moglie; trump; La Margaret detta Lady di ferro; La Lady della musica pop; Cosi terminano i plurali di lady e di hobby; Ha una Lady per moglie; Gli shop senza tasse... degli aeroporti! ing; La regione cinese degli Uiguri musulmani; Il silenzio degli __, film con Anthony Hopkins; Il Jefferson che fu il terzo presidente degli USA; Studioso di statistiche relative alla popolazione; Veicolo a metà tra SUV e station wagon; Insieme di metodi statistici che utilizza l'analisi di regressione; Quello maiestatis è un'espressione linguistica; Quelli Uniti hanno Abu Dhabi per capitale; La candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti; Un vulcano spendo degli Stati Uniti; Sport popolarissimo negli Stati Uniti; Nell'Eneide è la moglie di Enea; Uomo con più di una moglie; La Sarah ex moglie di Andrea, duca di York; Una moglie di Giacobbe; Gli è succeduto Trump; Ultime Definizioni