La definizione e la soluzione di: Filo che porta corrente dove non ci sono prese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : prolunga

Curiosità/Significato su: Filo che porta corrente dove non ci sono prese Spina elettrica ( Presa di corrente) (quando si estrae la spina dalla presa). La spina è connessa ad un Filo elettrico che porta l'alimentazione all'apparecchiatura, ad esempio un elettrodomestico 55 ' (8 086 parole) - 02:07, 22 giu 2021

