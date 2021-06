La definizione e la soluzione di: Filippo, ex nuotatore, due volte campione mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : magnini

Curiosità/Significato su: Filippo, ex nuotatore, due volte campione mondiale Filippo Magnini nelle distanze brevi, è stato due volte campione mondiale nei 100 m nel 2005 e nel 2007. Ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta e complessivamente 43 ' (3 430 parole) - 00:54, 10 giu 2021

