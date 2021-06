La definizione e la soluzione di: Erano Rosse quelle del terrorismo in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : brigate

Curiosità/Significato su: Erano Rosse quelle del terrorismo in Italia terrorismo in Italia Voce principale: terrorismo. Il terrorismo in Italia si manifestò soprattutto in forme di terrorismo politico ed eversivo condotte da vari gruppi e organizzazioni 38 ' (4 234 parole) - 16:55, 29 apr 2021

