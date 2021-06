La definizione e la soluzione di: Ente nazionale per l'assistenza al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EnavENAV

Curiosità/Significato su: Ente nazionale per l assistenza al volo ENAV ( Ente nazionale per l'assistenza al volo) ENAV S.p.A. (in passato acronimo di Ente nazionale per l'assistenza al volo) è una società per azioni italiana che opera come fornitore in esclusiva di 46 ' (4 330 parole) - 20:32, 6 mar 2021

Altre definizioni con ente; nazionale; assistenza; volo; Un disco registrato dal vivo distribuito abusivamente; Completamente pieni; Giustamente, con imparzialità; Anagramma di tenterei che rima con mite; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Sta per internazionale; Grande organizzazione internazionale; Un consesso internazionale; Dànno assistenza ai cittadini disagiati; Dà assistenza a chi guida; Espellere il sedile da un aereo militare in volo; Quello del diavolo è una pianta medicinale; Il chirurgo dell'omonimo gioco da tavolo; Usa la tavolozza; Ultime Definizioni