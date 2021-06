La definizione e la soluzione di: Le emoticons in italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : faccine

Curiosità/Significato su: Le emoticons in italiano Emoticon messenger emoticons, su messenger.yahoo.com. URL consultato il 2 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 10 luglio 2009). MSN messenger emoticons, su 35 ' (1 179 parole) - 17:49, 29 mar 2021

Altre definizioni con emoticons; italiano; Riso italiano a chicco grande e bianco per risotti; Il Mario divenuto premier italiano nel 2021; Quella Vecchia è un diffuso brandy italiano; Una compianta protagonista del circo italiano; Ultime Definizioni