La definizione e la soluzione di: Le elezioni per il rinnovo del parlamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : politiche

Curiosità/Significato su: Le elezioni per il rinnovo del parlamento elezioni politiche italiane del 2013 Le elezioni politiche italiane del 2013 per il rinnovo dei due rami del parlamento italiano – la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica – si 160 ' (7 793 parole) - 01:02, 26 giu 2021

