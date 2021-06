La definizione e la soluzione di: Effettua brevi voli con molte persone a bordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Effettua brevi voli con molte persone a bordo

Elicottero (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) fece sì che i voli del Gyroplane No. 1 vennero considerati come i primi voli con persone a bordo di un elicottero, ma non i primi voli liberi di un elicottero 90 ' (11 147 parole) - 13:12, 1 giu 2021