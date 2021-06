La definizione e la soluzione di: Dotato della capacità di erodere o raschiare via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : abrasivo

Altre definizioni con dotato; della; capacità; erodere; raschiare; Dotato di costituzione fisica robusta; Dotato di storico prestigio, come un club sportivo; Animaletto acquatico dotato di tentacoli; L'attitudine di chi è dotato; Quelle della Champions League... sono grandi!; Il Sali ex Presidente della Repubblica di Albania; Tipico dolce napoletano della tradizione pasquale; Elemento della tavola periodica con simbolo Ta; Trasporto a fune simile al prodotto della gallina; Capacità di capire mettendosi nei panni dell'altro; Privo di capacità; Misure di capacità; Priva di capacità; Erodere; Ultime Definizioni