La definizione e la soluzione di: La diversità... di certi sostantivi!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: La diversita... di certi sostantivi!

Lingua esperanto (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) i sostantivi che indicano gruppi composti da ambosessi. Resta l'asimmetria per i sostantivi, per la quale sono state proposte delle riforme per la formazione 120 ' (12 411 parole) - 14:32, 21 giu 2021