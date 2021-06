La definizione e la soluzione di: Desolato... in un'espressione di cortesia!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : spiacente

Curiosità/Significato su: Desolato... in un espressione di cortesia! Dante Alighieri ( Durante di Alighiero degli Alighieri) considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. espressione della cultura medievale, filtrata 158 ' (16 366 parole) - 20:16, 19 giu 2021

Altre definizioni con desolato; espressione; cortesia; Quello maiestatis è un'espressione linguistica; E' déjà in un'espressione; Espressione dubbiosa; Chi ha composto Notturno lento con gran espressione; Non ha buone maniere né cortesia; E' doveroso per chi ha commesso una scortesia; Cortesia e gentilezza; Un... po' di cortesia; Ultime Definizioni