Il Delrio ex sindaco di Reggio Emilia.

Soluzione 8 lettere : graziano

Curiosità/Significato su: Il Delrio ex sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio Graziano Delrio (Reggio Emilia, 27 aprile 1960) è un politico italiano, deputato per il Partito Democratico dal 2018, dov'è stato anche capogruppo alla 29 ' (2 202 parole) - 20:13, 22 giu 2021

