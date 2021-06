La definizione e la soluzione di: Danza in cerchio tradizionale catalana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : sardana

Curiosità/Significato su: Danza in cerchio tradizionale catalana Catalogna (sezione Catalogna e Paesi catalani) d'Aragona (in catalano Franja de Ponent o Franja d'Aragó) condividono la lingua catalana. All'insieme di questi territori di lingua e cultura catalana (la Catalogna 60 ' (6 956 parole) - 13:02, 18 giu 2021

