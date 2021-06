La definizione e la soluzione di: La competenza pratica in una disciplina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : tecnica

Curiosità/Significato su: La competenza pratica in una disciplina Pranoterapia ( Prano-pratica) prano-pratica e prano-tecnica. Ad oggi la professione della prano-pratica è regolamentata solamente nella regione Toscana come disciplina bionaturale. La pranoterapia 18 ' (2 011 parole) - 08:39, 10 feb 2021

Altre definizioni con competenza; pratica; disciplina; La competenza di un ufficio su una zona; Fase di pratica dei motori nuovi; Sportivi che praticano dieci discipline insieme; Atleta che pratica la corsa a piedi; Si pratica in chirurgia prima di operare; La disciplina sportiva comprendente il corpo libero; La disciplina dell'educazione; Disciplina che studia... gli occhi; Ultime Definizioni