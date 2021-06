La definizione e la soluzione di: La Commissione nazionale per le società e la Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : consob

Curiosità/Significato su: La Commissione nazionale per le societa e la Borsa Commissione nazionale per le società e la Borsa La Commissione nazionale per le Società e la Borsa (meglio nota con l'acronimo CONSOB) è l'ente rivolto alla tutela degli investitori, all'efficienza, 10 ' (1 061 parole) - 18:30, 10 apr 2021

E' la sede della Commissione Europea; La nazionale di calcio di cui fu capitano Maradona; Nostro connazionale; Alleanza Internazionale del Turismo; Ente nazionale per l'assistenza al volo; Sono detti così i membri della Società degli amici; Società Italiana Trasporti; Un... movimentato gioco di società; Segue un nome di Società; Indice della Borsa di Wall Street; Borsa da cacciatore; Viene quotata in Borsa; Metallo in... Borsa;