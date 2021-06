La definizione e la soluzione di: Come una vita... senza misura!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : sregolata

Curiosità/Significato su: Come una vita... senza misura! Disability-adjusted life year ( Anni di vita persi a causa della disabilità) DALY (in italiano: attesa di vita corretta per disabilità) è una misura della gravità globale di una malattia, espressa Come il numero di anni persi a causa 7 ' (805 parole) - 22:51, 7 feb 2020

Altre definizioni con come; vita; senza; misura; Terminato... come il fatto che si deve accettare!; È come un parapetto di pietra o legno; Gli ovini come le Merinos; Abbassata... come la fiamma di una candela!; Interazione vitale fra due organismi; Moti d'impulso... che possono essere vitali!; La storia della vita di una persona; Assistono ogni cristiano durante la vita terrena; Gli shop senza tasse... degli aeroporti! ing; Comprendere senza l'uso di un ragionamento; Mandare via senza tanti complimenti; Anagramma di pranzate che rima con senza; Misurano la pressione sott'acqua; Si usano per misurare la lente del miope; La loro durezza di tratto si misura in H e B; Misura molecolare che ha per sigla nm; Ultime Definizioni