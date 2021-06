La definizione e la soluzione di: Come le sostanze... che mangiamo!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : nutrienti

Curiosità/Significato su: Come le sostanze... che mangiamo! Trinitrotoluene discarica del pianeta, la plastica, il mercurio, il tritolo e il pesce che mangiamo, pag 141, Chiarelettere, Milano, 2014 - ISBN 978-88-6190-178-0 ^ J. Wilbrand 7 ' (844 parole) - 00:05, 23 giu 2021

Altre definizioni con come; sostanze; mangiamo; La comedy... in piedi! ing; Animale come il Pepé Le Pew dei Looney Tunes; Come il circo... di stampa e TV!; Come guance di un rosso vivo; Sostanze formate dall'insieme di altre sostanze; Liberare sostanze grezze dalle impurità; Affetta da sensibilità pericolose a certe sostanze; Sostanze lubrificanti; Ultime Definizioni