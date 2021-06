La definizione e la soluzione di: Come siffatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Tale

Curiosità/Significato su: Come siffatto Rigatoni con la pajata coagula creando una sorta di salsa densa, cremosa e simile al formaggio. Il siffatto sugo viene poi servito con la salsa di pomodoro e i rigatoni. Ada Boni 1 ' (122 parole) - 12:13, 31 mar 2020

Altre definizioni con come; siffatto; Tipo di repubblica come quella italiana; Come uno spettacolo sfarzoso e formidabile; Come la Familia di Barcellona spa; Come gli animali che vivono al suolo; Siffatto; Ultime Definizioni