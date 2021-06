La definizione e la soluzione di: Come un carattere genetico che non è recessivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : dominante

Curiosità/Significato su: Come un carattere genetico che non e recessivo Ereditarietà autosomica recessiva da più geni e sottostanno a modalità di trasmissione più complesse. Uno specifico carattere mendeliano recessivo può manifestarsi in un individuo con 7 ' (859 parole) - 15:21, 30 mag 2021

