La definizione e la soluzione di: Città in cui è nato lo scacchista Anatolij Karpov. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : zlatoust

Curiosità/Significato su: Citta in cui e nato lo scacchista Anatolij Karpov Anatolij Karpov Anatolij Evgen'evic Karpov (in russo: ?????´??? ????´?????? ??´?????; Zlatoust, 23 maggio 1951) è uno scacchista e politico russo, fino al 1991 sovietico 43 ' (5 468 parole) - 00:18, 15 mag 2021

