La definizione e la soluzione di: Un bollitore di acqua per il té usato in Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : samovar

Curiosità/Significato su: Un bollitore di acqua per il te usato in Russia Tè la Russia europea ha una moderna tradizione del tè. In Turchia il tè rappresenta un elemento molto importante della cultura e della tradizione. Il tè ha 37 ' (4 897 parole) - 12:56, 9 giu 2021

Una massa d'acqua come il Pacifico o l'Atlantico; L'acqua altissima e purissima di un celebre slogan; Specchi d'acqua; Il Del Toro regista de La forma dell'acqua; Veniva usato per attizzare e alimentare il fuoco; Un recipiente usato per le cotture al forno; Strumento a lama piatta usato da cuochi e muratori; L'accusato a processo; La guerra del 1856 che vide la Russia sconfitta; Confina a est con la Russia e a sud con Lettonia; Va dal Portogallo fino alla Russia; Giovanni in Russia;