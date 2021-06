La definizione e la soluzione di: Le bimbe le infilano per confezionare collane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : perline

Curiosità/Significato su: Le bimbe le infilano per confezionare collane grasso, combustibile e pelli per confezionare indumenti per l'inverno. Le donne solitamente erano deputate a conciare le pelli nel loro modo tradizionale

