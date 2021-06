La definizione e la soluzione di: Biforcuta... come la lingua dei serpenti!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : bifida

Curiosità/Significato su: Biforcuta... come la lingua dei serpenti! Coccatrice alcune caratteristiche in comune con le lucertole, come la lunga e squamosa coda, una lingua biforcuta e molto altro. Si supponeva che nascesse da un uovo 2 ' (307 parole) - 19:38, 7 dic 2020

Prelevati... come tributi!; Come un carattere genetico che non è recessivo; Vorticoso... come può essere un aspirapolvere!; Come una voce acuta e sgradevole; Come linguaggi ricercati ed eleganti; Come il linguaggio di chi parla per metafore; Lingua romanza parlata nel sud del Belgio; Alienare ne è sinonimo nel linguaggio giuridico; Grossi serpenti; Un genere di Serpenti dal morso velenoso; Lo sono i serpenti; Enormi serpenti non velenosi;