La definizione e la soluzione di: Si battono in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ali

Curiosità/Significato su: Si battono in aria Aerofoni ( Strumenti a serbatoio d'aria) pressione dell'aria, induce la vibrazione nella cavità, e quindi vibra essa stessa in risonanza con la cavità, nel caso di doppie ance esse battono l'una 14 ' (1 869 parole) - 06:59, 11 mag 2021

