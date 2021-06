La definizione e la soluzione di: Anormale... come lo statuto di certe regioni!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : speciale

Curiosità/Significato su: Anormale... come lo statuto di certe regioni! preoccupò innanzitutto di ricostruire l'Opera Nazionale alla quale vennero affidati praticamente gli stessi compiti previsti dallo statuto del 1924, la cui

Altre definizioni con anormale; come; statuto; certe; regioni; Inconsueto, anormale; Modello Lancia chiamato come una lettera; La Comello conduttrice e cantante; Come Gianrico Carofiglio ed Elena Ferrante; Splendente come in un brano di Donatella Rettore; Hanno un loro statuto; Ha un proprio statuto; Una delle regioni a statuto speciale; Variopinte... come certe maglie!; Priva di incertezze o sfumature; Affetta da sensibilità pericolose a certe sostanze; Nobili come certe parole; Bagna diverse regioni dell'ltalia settentrionale; Una comunissima pianta delle regioni calde; Un albero tipico delle regioni fredde; Una delle regioni a statuto speciale; Ultime Definizioni