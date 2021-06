La definizione e la soluzione di: In agricoltura è la raccolta del grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : mietitura

Curiosità/Significato su: In agricoltura e la raccolta del grano Kamut (categoria Cereali e derivati) QK-77 e veniva inizialmente venduto nelle fiere agricole del Montana col nome di "grano del faraone Tut". La protezione è successivamente scaduta. La parola 3 ' (271 parole) - 22:56, 7 giu 2021

Altre definizioni con agricoltura; raccolta; grano; L'agricoltura più naturale; Antiparassitario usato in agricoltura; L'agricoltura che non impiega additivi chimici; L'agricoltura più naturale; Raccolta di ricordi; E' raccolta nella colecisti; Raccolta di stemmi nobiliari; Raccolta di poesie dello Scrittore Rocco Scotellaro; Un altro nome del grano; Polverizzano il grano; Fa la spiga come il grano; II grano per i pizzoccheri;