La definizione e la soluzione di: Si aggiunge per addolcire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : zucchero

Curiosità/Significato su: Si aggiunge per addolcire Stamppot pentola delle verdure e si schiaccia tutto, patate e verdure. Alcuni aggiungono una salsa di mele per esaltare il sapore e/o addolcire il composto. La carne 3 ' (304 parole) - 21:17, 21 nov 2020

