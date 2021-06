La definizione e la soluzione di: Acquisizione di beni privati per fini pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : esproprio

Curiosità/Significato su: Acquisizione di beni privati per fini pubblici E-procurement (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) neologismo di lingua inglese con cui si intende il processo di "approvvigionamento elettronico", cioè di procacciamento e Acquisizione di beni e servizi 13 ' (1 493 parole) - 19:12, 8 apr 2021

Altre definizioni con acquisizione; beni; privati; fini; pubblici; L'acquisizione di un'azienda da parte di un'altra; Possono corrispondere a confische di beni; Scambio di beni; Tra Benicio e Toro; Il Benicio di Hollywood; Privati cittadini opposti ai militari; Privati del vello; Un prefisso privativo; Inaspettatamente privati del comando; Sono così definiti i portuali genovesi; Indefiniti, non chiari; Infinitamente continue nel tempo; Il tempo verbale greco non definito; Foglio pubblicitario; L'opuscolo pubblicitario per i francesi fra; Uno schermo per trasmettere risultati sportivi o messaggi pubblicitari; La pubblicità francese; Ultime Definizioni