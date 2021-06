La definizione e la soluzione di: Il vuoto cosmico in cui viaggia l'astronauta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : spazio

Curiosità/Significato su: Il vuoto cosmico in cui viaggia l astronauta Spazio (astronomia) ( Spazio cosmico) Lo spazio cosmico (da qui in avanti chiamato spazio) è il vuoto che esiste tra i corpi celesti. In realtà non è completamente vuoto, ma contiene una bassa 76 ' (8 683 parole) - 01:07, 24 giu 2021

