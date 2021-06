La definizione e la soluzione di: I video per controllare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Monitor

Curiosità/Significato su: I video per controllare DVB-T ( Digital video Broadcasting - Terrestrial) Il Digital video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T), nelle telecomunicazioni, è lo standard del consorzio europeo DVB per una modalità di trasmissione 7 ' (796 parole) - 11:22, 12 mar 2021

Altre definizioni con video; controllare; Il rallenti... nei video sportivi!; Un video che insegna; Le consonanti nel video; Un'icona sul video del PC; A esso ricorre il medico per controllare i riflessi; Consente di controllare le frenate più brusche; Ultime Definizioni