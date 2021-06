La definizione e la soluzione di: Uno sportivo come Fabio Aru. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ciclista

Curiosità/Significato su: Uno sportivo come Fabio Aru Fabio Aru Fabio Aru (San Gavino Monreale, 3 luglio 1990) è un ciclista su strada italiano che corre per il Team Qhubeka NextHash. Professionista dal 2012, soprannominato 46 ' (4 532 parole) - 09:20, 25 giu 2021

Altre definizioni con sportivo; come; fabio; Rivale sportivo; Un giaccone sportivo in panno; Entusiasmo sportivo; Un attrezzo sportivo; Vietato come il frutto che mangiò Eva; Un piccolo trofeo come il Premio Oscar; Emettere versi acuti... come quelli dei topi!; L'Enzo cantante conosciuto come Pupo; Fabio dello schermo; Ultime Definizioni